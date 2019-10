James Blunt über soziale Medien "Schreckliche Verschwendung von Zeit und Energie"

Mehrmals im Monat tut James Blunt etwas Schlimmes. Etwas, das er selbst als "schreckliche Verschwendung von Zeit und Energie" bezeichnet: Er twittert. Oder er veröffentlicht ein Bild auf Instagram.

Der britische Sänger hat im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur gesagt, ihm seien soziale Medien in "keinster Weise" wichtig. Twitter etwa sei ein "wirklich seltsames Umfeld", in dem sich Menschen ständig unfreundliche Sachen sagten. Die Foto-Plattform Instagram führe nur dazu, dass andere Menschen das Gefühl hätten, ihr Leben wäre nicht so schön.

Dabei ist Blunt in beiden Netzwerken angemeldet - und versucht offenbar, zumindest Twitter zu einem besseren Ort zu machen: "Ich scherze auf Twitter ein bisschen herum, weil Menschen auf Twitter so grob zueinander sind."

Störende Kommentare

Doch das Medium hinterlässt offenbar auch bei dem Sänger Spuren: Sobald er nur einen bösen Kommentar lese, störe ihn das. Da helfe es auch nichts, wenn ihm am Abend vorher Tausende Leute bei einem Konzert zugejubelt hätten.

Der einzige Trost: In der echten Welt, wenn er etwa die Straße entlanglaufe und anderen Leuten begegne, werde ihm klar, dass die Menschen eigentlich "wirklich nett" sind.