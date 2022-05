US-Schauspieler James Cromwell hat mit einer drastischen Aktion auf die aus seiner Sicht unfairen Milchpreise bei der Kaffeekette Starbucks aufmerksam gemacht. Aus Protest klebte sich der 82-Jährige am Dienstag am Tresen einer Starbucks-Filiale in Manhattan fest. Ein Video der Tierschutzorganisation Peta zeigte, wie Cromwell gemeinsam mit einem anderen Aktivisten auf der Ladentheke sitzt.