Im Jahr 2018 erklärte die Staatsanwaltschaft von Los Angeles, die Verjährungsfristen in fünf von ihr überprüften Fällen seien abgelaufen, und lehnte weitere Ermittlungen ab.

Die Sammelklage wurde dank einer neuen Regelung möglich: Ein New Yorker Gesetz hatte im vergangenen Monat die zuvor geltende Verjährungsfrist für derartige Zivilklagen aufgehoben.

Tatort Harvard Club?

Fünfzehn der Frauen werden in der New Yorker Klage namentlich genannt, 23 sind anonym. Neben Toback ist auch der Harvard Club als Beklagter aufgeführt, ein exklusives Etablissement in Manhattan für Alumni der Elite-Universität Harvard. Einige der Frauen behaupten, dort missbraucht worden zu sein.