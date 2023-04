Foxx, 55, zählt zu den erfolgreichsten Schauspielern Hollywoods. Viele kennen ihn in seiner Rolle als Django Freeman in »Django Unchained« von Starregisseur Quentin Tarantino.

Sein persönlich erfolgreichstes Jahr feierte er 2005. Damals wurde er für sein Mitwirken in »Collateral« an der Seite von Tom Cruise für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Die Rolle des Musikers Ray Charles in »Ray« brachte ihm schließlich den Oscar als bester Hauptdarsteller.