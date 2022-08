Jamie Foxx über Job als Schuhverkäufer »Ich war gut darin«

Sein Co-Star in »Day Shift«, US-Schauspieler Dave Franco, machte seine erste Joberfahrung eigenen Angaben zufolge mit 14 Jahren in einer kleinen Videothek. Weil er zu jung dafür gewesen sei, legal Geld zu verdienen, sei er anders entlohnt worden. »Ich durfte so viele Videokassetten, wie ich wollte, mit nach Hause nehmen«, sagte Franco. »Ich habe mir alles angeschaut und mich so in Filme verliebt, aber Geld habe ich damit nicht verdient.«