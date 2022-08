Früher, so der Rapper, seien sie nächtelang im Auto durch die Stadt gefahren und hätten Musik gehört oder sich unterhalten. Doch in den vergangenen Jahren sei das nicht möglich gewesen.

Lindenberg, der ebenso wie Delay in Hamburg wohnt, soll am 7. September die Ehrenbürgerwürde der Hansestadt verliehen werden. Der 76-Jährige wird für sein künstlerisches Schaffen in der Millionenstadt geehrt. Zu diesem Anlass hat Delay ihm in der »Zeit« mit einem persönlichen Text gratuliert.