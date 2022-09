Hollywoodstar Jane Fonda (84) ist an Krebs erkrankt. Das teilte die Schauspielerin am Freitag via Instagram mit. Bei ihr sei ein sogenanntes Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert worden, sie habe mit Chemotherapie begonnen, schrieb die zweifache Oscarpreisträgerin (»Klute«, »Coming Home«) in dem sozialen Netzwerk. Dies sei ein Krebs, der sehr gut auf Behandlung anspreche. 80 Prozent der Patienten würden überleben, schrieb Fonda. Daher schätze sie sich »sehr glücklich«.