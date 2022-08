Geld und Erfolg allein machen nicht glücklich – dafür gibt es auch in Hollywood ausreichend Beispiele. Oscarpreisträgerin Jane Fonda etwa gab nun in einem Interview einen Einblick in ihre frühere Gefühlswelt. »Als ich merkte, dass ich nicht perfekt war, erwachte eine große Angst in mir. Andere Frauen suchen Trost in Alkohol, in Essen, im Glücksspiel, beim Einkaufen. Ich versuchte, diesen in meinen Beziehungen zu Männern zu finden«, sagte die 84-Jährige dem Magazin »Bunte«.