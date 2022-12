Jane Fonda über ihre Krebstherapie »Bestes Geburtstagsgeschenk überhaupt!!!«

»Ich fühle mich so gesegnet, so glücklich«, schrieb Fonda in ihrem Post. »Ich danke allen von euch, die für mich gebetet und gute Gedanken in meine Richtung gesendet haben. Ich bin sicher, dass das eine Rolle bei den guten Nachrichten gespielt hat.« Ihre ersten vier Chemobehandlungen habe sie gut vertragen, sie sei nur einige Tage müde gewesen. Die letzte Sitzung sei hingegen hart gewesen. Sie habe zwei Wochen gedauert und es schwer gemacht, irgendetwas Anderes zu tun.