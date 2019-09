13. Geburtstag des japanischen Thronfolgers Prinzenrolle

Das Foto zeigt einen schwarzhaarigen Jungen in kariertem Hemd und beigefarbener Chinohose. Er beugt sich nach vorne und streckt den rechten Arm aus - seine Körperhaltung wirkt fast ungelenk. In der Hand hält er ein Büschel Gras. Eine braune Kuh reckt ihren Kopf danach.

Das Bild könnte ein Werbeplakat für Milch von einem Bauernhof sein. Doch es zeigt den einzigen männlichen Nachkommen von Kronprinzessin Kiko und Kronprinz Fumihito von Akishino. Anlässlich seines 13. Geburtstages hat das japanische Kaiserhaus neue Fotos von Prinz Hisahito veröffentlicht. Seine schwarzen Lackschuhe sind darauf blitzsauber.

Das Interesse an dem jungen Prinzen ist groß. Vor 13 Jahren am 6. September wurde Hisahito geborenund sicherte somit die Thronfolge der Kaiserfamilie. Nach dem japanischen Thronfolgegesetz von 1947 dürfen nur Männer den Chrysanthementhron besteigen. Vor Hisahito wurde 41 Jahre lang kein Junge in Japans kaiserliche Familie geboren.

Auf einem Foto steht die königliche Familie vor orangefarbenen und grünen Fahnen. Im Hintergrund zeichnen sich die Umrisse von Bergen ab. Alle drei lächeln freundlich in die Kamera. Hisahitos ältere Schwestern Prinzessin Mako und Prinzessin Kako sind nicht zu sehen.

Ob der junge Prinz in seiner Freizeit tatsächlich in Hemd und mit einem blauen Anglerhut auf dem Kopf Kühe füttert und auf einem Esel reitet, ist ungewiss. Aber die Bilder zeigen einen glücklich aussehenden Jungen. Doch mit jedem Jahr wächst die Verantwortung, die auf dem Prinzen lastet. Denn nach seinem Vater Fumihito, dem jüngeren Bruder des Kaisers Naruhito, steht Hisahito an zweiter Stelle der Thronfolge.

Der Name Hisahito besteht aus zwei chinesischen Schriftzeichen, von denen das erste "ein langes Leben in Gelassenheit leben" und das zweite "rechtschaffen" bedeutet.