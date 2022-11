Ein Foto zeigte Leno lächelnd mit dem Krankenhauspersonal. Zu sehen waren darauf Verletzungen unter anderem in der Kieferpartie.

Ein Fahrzeug geriet in Brand

Der TV-Star hatte sich Berichten zufolge in seiner Garage in Kalifornien am 12. November Verbrennungen zugezogen. Eines seiner Fahrzeuge sei plötzlich in Brand geraten. »Ich bin o.k. Brauche nur ein oder zwei Wochen, um wieder auf die Beine zu kommen«, hatte Leno nach dem Unfall selbst mitgeteilt. Zum Zeitpunkt des Unfalls habe er sich unter dem Auto befunden. Die US-Talkshowikone musste sich in der Folge Hauttransplantationen im Gesicht und an den Händen unterziehen.