Ex-Moderator der »Tonight Show« Jay Leno musste sich nach Unfall Hauttransplantation unterziehen

Der 72-Jährige wird derzeit in einer auf Verbrennungen spezialisierten Klinik in Los Angeles behandelt. Leno hatte sich am vergangenen Sonntag Verbrennungen zweiten und möglicherweise dritten Grades zugezogen, als in seiner Garage in Los Angeles ein Auto in Flammen aufging. Der bekennende Autoliebhaber, der eine große Sammlung seltener und teurer Autos und Motorräder hat, befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls unter dem Fahrzeug.