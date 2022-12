US-Moderator Jay Leno hat erstmals über seinen schweren Unfall am 12. November gesprochen. Der ehemalige Moderator der »Tonight Show« hatte sich Verbrennungen zweiten Grades im Gesicht und am Oberkörper zugezogen, als in seiner Werkstatt in Los Angeles ein Auto in Flammen aufging. Neun Tage lang wurde Leno im Grossman Burn Center im West Hills Hospital behandelt. Er musste zwei Hauttransplantationen vornehmen lassen.