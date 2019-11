"99 problems but my ABCs ain't one" Jay-Z verklagt australischen Kinderbuch-Händler

Mithilfe von Eminem, 50 Cent und Snoop Dogg das Alphabet lernen - mit dieser Idee verkauft "The Little Homie" eine ABC-Fibel. Doch einer der Hip-Hop-Größen ist mit der Verwendung seines Namens alles andere als einverstanden: Der US-Rapper Jay-Z hat einen australischen Kinderbuchhändler deshalb verklagt. Das berichtet die Zeitung "The Age".

Der Zeitung zufolge trägt das Kinderbuch den Titel "A B to Jay-Z" und wird auf der Internetseite des Händlers angeboten. Auf dem Buchrücken steht ein Zitat aus Jay-Zs Hit "99 Problems" - allerdings in der jugendfrei abgewandelten Fassung: "If you're having alphabet problems I feel bad for you son, I got 99 problems but my ABCs ain't one."

Zudem wirft der 49-Jährige wirft demnach dem kleinen Onlinehändler vor, in dem Buch ungefragt sein Bild und seinen Namen verwendet zu haben. Die Anwälte des Hip-Hop-Stars, der unter dem bürgerlichen Namen Shawn Carter bekannt ist, sollen bereits am Freitag bei einem Bundesgericht Klage wegen Urheberrechtsverletzung eingereicht haben.

Laut der Anklage hatte Jay-Z bereits 2018 einen Verkaufsstopp gefordert. Der Onlinehändler habe jedoch "wissentlich und willentlich" die Bücher weiterverkauft, sagten die Anwälte der Zeitung. Sie führten an, die Verwendung des Namens, der Texte und des Fotos würden die "Reputation und den Markenwert des Künstlers verletzen".

The Little Homie nahm bisher keine Stellung zu den Vorwürfen. Die australischen Anwälte des Rappers wollten sich zur Klage nicht äußern.