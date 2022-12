Gaultier prägte ganze Modejahrzehnte, galt wegen seiner provokanten Entwürfe lange als »enfant terrible« der Szene. Vor zwei Jahren verabschiedete sich der heute 70-Jährige, dessen Name auch zu einer Parfümmarke geworden ist, mit einer großen Haute-Couture-Show vom Laufsteg – aber nicht komplett aus der Modewelt. Im vergangenen Jahr trat er beispielsweise als Gastjuror in Heidi Klums Castingshow »Germany's Next Topmodel« auf und sorgte mit seinen Designs einmal mehr für Aufsehen, weil er die Nachwuchsmodels in knappe Lederoutfits steckte.

Im kommenden Jahr kommt Gaultiers »Fashion Freak Show« über seine fünf Jahrzehnte im Modezirkus erstmals nach Deutschland, ist vom 20. bis zum 27. Juli in der Münchner Isar-Philharmonie zu sehen. »Meine Fashion Freak Show zeigt vor allem: Wir sind alle Freaks und wir sind alle wunderschöne Freaks«, sagte Gaultier. »Schönheit ist überall und kommt in allen Formen: unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche Körper, unterschiedliche Ästhetiken.«