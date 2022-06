Dude, Countrysänger, FBI-Agent

Jeff Bridges hat in rund 50 Jahren in über 90 Filmen mitgespielt. Am meisten verbunden wird er auch heute noch mit der Figur des Dude aus der US-Komödie »The Big Lebowski« (1998). 2010 gewann er den Oscar als bester Hauptdarsteller für »Crazy Heart«. Bridges wurde insgesamt siebenmal für den Oscar nominiert und gewann den Preis schließlich für seine Darstellung eines alternden Countrysängers.

In der Disney+-Serie »The Old Man« spielt Bridges einen ehemaligen FBI-Agenten, der im Verborgenen lebt, aber fliehen muss, als ein Attentäter auftaucht und versucht, ihn auszuschalten.