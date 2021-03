Verstorbener Sexualstraftäter Epsteins New Yorker Haus für 51 Millionen Dollar verkauft

Der verstorbene US-Finanzberater Jeffrey Epstein soll eine Vielzahl Minderjähriger in seinen Häusern missbraucht haben – nun wurde sein Anwesen in New York verkauft. Die Erlöse sollen den Opfern zugutekommen.