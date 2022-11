Jennifer Aniston »Ich habe versucht, schwanger zu werden«

Aniston steht seit Jahrzehnten im Rampenlicht, sie wurde international bekannt durch ihre Rolle der Rachel in der populären TV-Serie »Friends«. Auch ihre Ehe mit Schauspielkollege Brad Pitt – sowie die Trennung des einstigen Traumpaares, an der Angelina Jolie nicht unbeteiligt gewesen sein dürfte – sorgten regelmäßig dafür, dass Aniston in der Berichterstattung auftauchte. Immer wieder wurde dabei auch thematisiert, dass die Schauspielerin keine Kinder hat. Über die Gründe gab es verschiedene Spekulationen: Sie sei zu karrierefokussiert, hieß es da mal. Oder dass sie schlicht keine Lust aufs Muttersein habe.