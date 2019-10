Das Handy der Woche...

Rezept gegen die Sucht Jennifer Aniston ist jetzt auch dabei: Seit gut zwei Wochen nutzt sie Instagram. In ihrer ersten Woche sammelte sie 16 Millionen Fans. Ihr erstes Foto zeigte sie mit ihren Kollegen aus der Erfolgsserie "Friends": Matthew Perry, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc und Lisa Kudrow (v.l.n.r.). Der Erfolg von Instagram solle nicht in einer Sucht ende, sagte Aniston der "Los Angeles Times". Sie deshalb nutze ein zweites Handy für Instagram. Es liege in ihrem Büro. Jennifer Aniston war von 2015 bis 2017 mit ihrem Kollegen Justin Theroux verheiratet, hier sind sie auf einer Oscar-Party im Jahr 2015 zu sehen. Von 2000 bis 2005 war sie mit Brad Pitt liiert, sie galten als Hollywoodtraumpaar. Das Bild zeigt das Paar bei den Emmys in Los Angeles im Jahr 1999.

Das Foto der Woche...

Eine Fußball-Ehe US-Fußballstar Alex Morgan erwartet erstmals Nachwuchs. Die 30 Jahre alte Weltmeisterin von 2015 und 2019 teilte die frohe Kunde via Instagram mit. "Wir sind schon verliebt und haben uns noch nicht einmal kennengelernt", schrieb Morgan. Morgan ist seit Ende 2014 mit Servando Carrasco verheiratet. Carrasco (r.) ist Profifußballer und spielt für Los Angeles Galaxy in der nordamerikanischen Profiliga MLS. Über ihre Pläne nach der Schwangerschaft äußerte sich Morgan nicht. Sie hatte zuletzt betont, bis zur WM 2023 spielen zu wollen. Die Olympischen Spiele im kommenden Sommer in Tokio (24. Juli bis 9. August) wird die Stürmerin jedoch wohl verpassen.

Das Bedürfnis der Woche...

...verspürte Keira Knightley. Vor mehreren Wochen kam ihr zweite Tochter auf die Welt. Im Interview mit dem "Telegraph" bekannte sie: "Wenn ich nichts tue, explodieren meine Brüste."

Wenn sie wisse, dass sie mehrere Stunden unterwegs ist, würde sie bereits im Vorfeld und nach einem genauen Zeitplan Milch abpumpen. Trotzdem habe sie die Pumpe zur Sicherheit immer dabei. Sie sehe das aber als eine Sache, mit der alle Mütter zurechtkommen müssten, sagte Knightley. "Wenn es klappt und man es machen kann - dann ja: wir pumpen. Pumpen. So viel pumpen."

Die Doppelgängerin der Woche...

Prominenter Doppelgänger? Kate Beckinsale ist Schauspielerin. Ryan Reynolds Schauspieler. Doch gibt es noch mehr Gemeinsamkeiten zwischen den beiden? Zumindest Beckinsale hat dazu eine eindeutige Meinung: "Ich sehe genau wie Ryan Reynolds aus", sagte sie in der "Tonight Show". Manchmal, wenn Beckinsale einen Bus mit einem Poster ihres Schauspielkollegen sehe, denke sie: "Verdammt, ich sehe heiß aus. Oh, warte, das bin ich nicht. Außerdem habe ich diesen Film nie gedreht." Fallon meldete Zweifel an: "Ich sehe es nicht wirklich." Doch Beckinsale blieb bei ihrer Theorie. Sie könne noch nicht einmal mit Reynolds in einem Raum sein, sagte die 46-Jährige: "Ich glaube einer von uns würde explodieren oder etwas anderes würde passieren."

Die Dokumentation der Woche...

Die Entfremdung Prinz Harry und Herzogin Meghan vor wenigen Tagen im australischen Dubbo: Die beiden haben nun für einen Dokumentarfilm ein ausführliches Interview gegeben - das auf großes Interesse stößt. Dabei sprach Harry erstmals auch über die seit Monaten anhaltenden Gerüchte, es gebe zwischen ihm und seinem älteren Bruder William Streit. "Wir befinden uns momentan sicherlich auf unterschiedlichen Wegen", sagte der 35-Jährige. Auf die Frage, wie sie mit dem Druck in ihrem Leben fertig werde, sagte Meghan: "Nicht viele Leute haben gefragt, ob es mir gut geht." Die Frage, ob die vergangenen zwei Jahre "wirklich ein Kampf" waren, bejahte die 38-Jährige: Jede Frau, insbesondere wenn sie schwanger sei, sei verletzlich. Zuletzt hatten die Royals eher mit solchen schönen Bildern Schlagzeilen gemacht: Prinz William und seine Frau Kate besuchten kürzlich Pakistan. Bei der Ankunft in der nördlichen Bergstadt Chitral erhielt das Paar traditionelle Kopfbedeckungen und Gewänder. Kate zog sich einen weißen, mit einer Pfauenfeder geschmückten Hut an. Auch Prinz Williams Mutter, Prinzessin Diana, hatte 1991 bei einem Besuch in der Region einen solchen Hut überreicht bekommen. Das Paar informierte sich vor Ort über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Bergregion im Norden Pakistans. Ursprünglich stand für das Paar die Stadt Lahore auf dem Programm. Aus Sicherheitsgründen wurde der Plan jedoch kurzfristig geändert. Die Stippvisite des Prinzenpaares sollte dazu beitragen, die Beziehungen zwischen Großbritannien und dem südasiatischen Staat zu verbessern, wie es in einer offiziellen Stellungnahme hieß.

Tatsächlich geht es um medialen Psychoterror. Um die ständigen Angriffe einer Boulevardpresse, die mit allen, auch illegalen Mitteln in die Privatsphäre der Windsors eindringt.

Die Rindskeule der Woche...

Die Rindskeulen-Rosenkohl-Fete Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence hat ihren Verlobten Cooke Maroney geheiratet, wie ein Sprecher der Schauspielerin bestätigte. Maroney, 34 Jahre alt, ist Kunsthändler und leitet eine Niederlassung der Gladstone Gallery in New York. Hier ist er an der Seite von Lawrence am Rande einer Eishockey-Partie in New York zu sehen. Lawrence gab dem "People"-Magazin zufolge mit ihrem Partner am Samstag eine Feier für 150 Menschen - darunter sollen unter anderem die Sängerin Adele, die Schauspielerin Emma Stone und die Modedesignerin Ashley Olsen gewesen sein. Das Klatschportal TMZ berichtete unter anderem über die Speisekarte: Demnach gab es Süßkartoffelfladen, Rosenkohl mit Eigelb, fünf Wochen gereifte Rindskeule und Marshmallow-Schokoladen-Sandwiches. Lawrence und Cooke Maroney hatten sich im Februar verlobt. Ein Paar sind die beiden spätestens seit Sommer vergangenen Jahres. Gerüchte um eine Verlobung der beiden waren laut geworden, nachdem Lawrence mit einem auffälligen Ring an ihrem Finger gesehen worden sein soll. Die Schauspielerin und der Kunstgaleriedirektor wurden laut "Page Six" von einer Freundin der 29-Jährigen verkuppelt. Lawrence ist eine der bekanntesten Hollywoodschauspielerinnen. 2013 gewann sie für ihre Rolle in "Silver Linings" den Oscar als beste Hauptdarstellerin.

