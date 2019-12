Weihnachten rückt näher und auch bei den Prominenten laufen die Vorbereitungen auf das Fest. So wie im Haus von Jennifer Garner. Die Schauspielerin hat für die Festtage einen Weihnachtsbaum gekauft - und sich bei der Größe offenbar ein wenig vertan, wie sie nun in einem Video auf Instagram zeigte.

Sie lebe momentan mit ihren drei Kindern in einem gemieteten Haus mit einem großen Foyer, sagte Garner in dem Clip. Daher hätten sie sich überlegt, einen größeren Weihnachtsbaum als sonst zu bestellen.

Doch dann sei der Baum geliefert worden. "Und ich bin mir nicht sicher, ob das der Baum war, den wir ausgewählt hatten." Während Garner erzählt, steht sie vor besagtem Baum - dieser ist doppelt so groß wie die Schauspielerin.

"Es ist ein bisschen aggressiv", sagt die 47-Jährige und lächelt ein wenig gequält. Wie Garner den Baum schmücken wird, verriet sie in dem Video nicht. Sie könnte sich aber ein Beispiel an dem riesigen Weihnachtsbaum vor dem Rockefeller Center in New York nehmen. Für die mehr als 23 Meter hohe Fichte wurden Lichterketten verwendet, die zusammen mehr als acht Kilometer lang sind.