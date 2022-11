Jennifer Lawrence über Adeles Karrieretipp »Ich hätte auf sie hören sollen«

In »Passengers« spielen Lawrence und Chris Pratt, 43, zwei Passagiere in einem Raumschiff, das auf dem Weg zu einer außerirdischen Kolonie die Erde verlässt. Da die Reise 120 Jahre dauert, haben sich die Menschen an Bord in Schlaf versetzen lassen. Der Passagier Jim Preston (Pratt) wacht jedoch versehentlich vorzeitig auf und weckt aus Einsamkeit auch seine Mitreisende Aurora Lane (Lawrence).