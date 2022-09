In dem Interview, das am Dienstag veröffentlicht wurde, sprach Lawrence auch über ihre neue Rolle als Mutter. »Es ist so beängstigend, über Mutterschaft zu sprechen. Weil es bei jedem anders ist. Wenn ich sage: ›Es war von Anfang an toll‹, werden einige Leute denken, bei ihnen war das nicht so, und sich schlecht fühlen. Zum Glück habe ich so viele Freundinnen, die ehrlich waren. Die sagten: ›Es ist beängstigend.‹ Man findet vielleicht nicht sofort eine Verbindung oder Liebe.«