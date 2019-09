Die Oberste Bundesrichterin Ruth Bader Ginsburg gilt in den USA als Heldin der Gleichberechtigung. Auch Sängerin Jennifer Lopez gehört offenbar zu den Anhängern der 86-Jährigen - und das nicht nur, wegen den politischen Positionen der Juristin. "Ich bewundere sie so sehr für all die Dinge, die sie getan hat", sagte Lopez in der Sendung "Good Morning America".

Dabei ging es der 50-Jährigen um Bader Ginsburgs Einsatz für Minderheiten und Frauen sowie ihren Kampf für Gerechtigkeit, "aber auch um ihre Ehe". Die Richterin war mehr als 50 Jahre mit ihrem 2010 verstorbenen Mann Martin Ginsburg verheiratet. Für Lopez, die seit März mit dem ehemaligen Baseballprofi Alex Rodriguez verlobt ist, offenbar Anlass genug, die Richterin um einen Beziehungstipp zu bitten.

Bei einem Treffen habe sie Bader Ginsburg gefragt, was "das Geheimnis" sei. Die Antwort der Richterin: "Manchmal hilft es einfach, ein bisschen taub zu sein", sagte sie Lopez zufolge. "Wenn du ein unfreundliches Wort hörst, lass es gut sein." Die Sängerin zeigte sich davon offenbar beeindruckt: "Es war superklug."