Jennifer Lopez über Panikattacken »Ich dachte, ich wäre unbesiegbar«

In dieser Zeit habe sie nur drei bis fünf Stunden pro Nacht geschlafen – und ansonsten gearbeitet. Sie sei tagsüber am Set und nachts im Studio gewesen, schrieb die 52-Jährige. In dieser Zeit, Ende der Neunziger, nahm ihre Karriere Fahrt auf. Offenbar wuchs auch die Arbeitsbelastung im gleichen Maße. »Ich dachte, ich wäre unbesiegbar.«