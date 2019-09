Superstar Jennifer Lopez hat nachträglich Verlobung gefeiert. Ein halbes Jahr, nachdem sie den Antrag ihres Freundes Alex Rodríguez angenommen hat, postete die 50 Jahre alte Sängerin und Schauspielerin auf Instagram ein Foto, auf dem sich die beiden zärtlich küssen und Lopez ihren Ring in die Kamera hält. Das Bild versah sie mit dem Hashtag "Verlobungsparty".

Ex-Baseball-Star Rodríguez, der sechs Jahre jünger ist als JLo, veröffentlichte ein Foto von sich und seiner Verlobten auf Instagram und schrieb dazu: "Es war eine tolle Party mit der Familie und engen Freunden letzte Nacht."

Die Feier fand am 27. September auf dem Anwesen von JLos Freundin Carole Bayer Sager und deren Mann Robert A. Daly in Los Angeles statt. Die US-Sängerin und Songschreiberin Sager postete auf Instagram ein Foto der weißen Blumendekoration und schrieb dazu: "Niemand sagt so 'Danke' wie ihr, JLo und A-Rod. Ich habe es geliebt, eure Verlobungsparty zu schmeißen."

Lopez' neuer Film wurde in Malaysia verboten

Rodríguez hat zwei Töchter: Ella und Natasha. Lopez hat die elfjährigen Zwillinge Maximilian David und Emme Maribel aus der Ehe mit Marc Anthony. Demnächst ist sie wieder in den deutschen Kinos zu sehen - als Stripperin im US-Thriller "Hustlers" von Regisseurin Lorene Scafaria.

Der Film, der in den USA bereits als großer Erfolg gefeiert wird, ist in anderen Ländern umstritten. In Malaysia wird er sogar zum Politikum. Von den Behörden des muslimisch geprägten Landes hat die Geschichte über eine Gruppe Stripperinnen keine Freigabe bekommen. "Dieser Film enthält zu viele Szenen mit zu krassem obszönen Inhalt", sagte der Leiter der malaysischen Film-Zensurbehörde.

Wenn alle anstößigen Szenen herausgeschnitten würden, bleibe von dem Film kaum etwas übrig, sagte der Behördenleiter. "Man kann die Brüste von Frauen sehen und die Geschlechtsteile von Männern." Außerdem enthalte der Film Szenen mit Drogen und erotischen Tänzen. Deswegen dürfe "Hustlers" nicht in malaysischen Kinos gezeigt werden.