Gerüchte gab es zuletzt schon, nun ist klar: Jennifer Lopez , 52, und Ben Affleck , 49, haben sich ein zweites Mal verlobt. Die Sängerin und Schauspielerin teilte die Neuigkeit in ihrem »On the JLo«-Newsletter mit. Zudem bestätigte ein Sprecher die Verlobung gegenüber dem US-Magazin »People« .

Die Nachricht an ihre Fans enthielt dem Bericht zufolge einen kurzen Videoclip, in dem Lopez einen hellgrünen Diamantring an ihrem Finger bewunderte – offenkundig der Verlobungsring. Zuvor hatte sie bei Twitter eine »große Bekanntmachung« angekündigt. »Ich habe eine wirklich aufregende und besondere Geschichte zu teilen...«, so Lopez. Zudem schmückt aktuell ein Diamantring-Emoji ihren Profilnamen.