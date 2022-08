Die Liebesgeschichte von Jennifer Lopez und Ben Affleck ist keine geradlinige: Schon vor knapp 20 Jahren waren »Bennifer« verlobt – doch statt Hochzeit folgte die Trennung. In diesem Jahr dann das verspätete Happy End: Die Sängerin und der Schauspieler gaben sich das Jawort. Doch eine Hochzeit reichte nicht: Erst wurde im kleinen Kreis in Las Vegas geheiratet, dann im großen Stil auf einem Anwesen in Georgia.