Zwei Oscarnominierungen

Laut der britischen Zeitung »The Guardian« postete Renner auf Instagram zuletzt mehrere Videos, auf denen er am Steuer eines Schneepflugs zu sehen ist . Auf einem schrieb er demnach: »Fast fertig mit dem Rodelhang für die Kinder.«

Jeremy Renner spielte unter anderem in der Superhelden-Reihe »Avengers« und in zwei »Mission: Impossible«-Filmen mit. Für seine Hauptrolle in dem Kriegsdrama »Tödliches Kommando – The Hurt Locker« war er 2010 für einen Oscar nominiert. Eine zweite Nominierung erhielt er ein Jahr später für seine Nebenrolle in Ben Afflecks Actionkrimi »The Town«.