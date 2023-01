Wenige Tage nach einem schweren Unfall beim Schneeräumen zeigt sich US-Schauspieler Jeremy Renner (»Avengers: Endgame«) seinen Fans in einem humorvollen Video von der Intensivstation. In dem Clip, den Renner am Donnerstag (Ortszeit) in seinen sozialen Medien postete, liegt er mit Schläuchen und Verletzungen im Gesicht in einem Klinikbett und witzelt über seinen Zustand.