Renner trägt eine Sauerstoffmaske. Er danke dem Team von der Intensivstation, die »diese Reise« mit ihm begonnen hätten, schrieb der Marvel-Star dazu.

Geburtstag im Krankenhaus

In einer weiteren Instagram-Story bedankte er sich für die »Liebe« zu seinem Geburtstag. Renner postete ein kurzes Video, in dem junge Sportler von einer gemeinnützigen Organisation in Chicago dem Schauspieler singend und tanzend zum Geburtstag gratulieren. Am Samstag wurde Renner 52 Jahre alt.