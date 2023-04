Jeremy Renner über Schneepflug-Unfall »Es war mein Fehler, und ich habe dafür bezahlt«

Als Opfer sehen will der Schauspieler sich dennoch nicht. »Ich weigere mich, das zu einem Trauma werden zu lassen«, so Renner. Er sehe sich als jemanden, der seinen Neffen retten wollte, und er wolle nicht die Erinnerung an den Unfall den Rest seines Lebens bestimmen lassen.

Nur seine Stunts sollten in Zukunft lieber Stuntleute für ihn ausführen. Renner brach sich bei dem Unfall 30 Knochen, er befindet sich weiterhin in der Reha-Phase.