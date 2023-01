Augenzeugen hatten berichtet, dass der Schauspieler viel Blut verloren habe. Er wurde per Hubschrauber abtransportiert, der Schneepflug sichergestellt.

Den Berichten zufolge besitzt der Schauspieler ein Grundstück im Bundesstaat Nevada. In der Gegend waren zuletzt binnen kurzer Zeit rund 60 Zentimeter Neuschnee gefallen.

Auch die Familie dankt für Unterstützung

Renners Familie bedankte sich laut US-Medien für die Unterstützung der Fans sowie bei den Ärzten und Pflegern, die sich um Renner kümmerten. Renner hatte in diesem Winter, in dem es in der Region um Reno große Schneemengen gab, mehrere Updates in den sozialen Medien veröffentlicht. »Fast fertig mit dem Schlittenhügel für die Kinder«, schrieb Renner vergangene Woche zu einem Instagram-Video, in dem ein Schneepflug zu sehen war.