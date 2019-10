Das dürfte Justin Timberlake nicht gefallen: Ehefrau Jessica Biel hat sich in der "Tonight Show" des US-Moderators Jimmy Fallon nur mäßig begeistert von Timberlakes frühem künstlerischen Schaffen mit der Boygroup NSYNC gezeigt.

Fallon hatte die Schauspielerin in der Show am Dienstag kalt erwischt und ihr einen Interview-Ausschnitt aus dem Jahr 1999 vorgespielt - offenbar Jahre bevor sich Biel und Timberlake das erste Mal begegneten. "Ich habe von denen schon mal gehört - auch die Musik", sagte Biel damals. Und: "Ich bin kein großer Fan."

Auch CDs von NSYNC besitze sie nicht, sagte Biel damals und schloss: "Naja, so ist es halt."

NSYNC wurde 1995 in Orlando, Florida, gegründet - und wurde eine der erfolgreichsten Boybands der Neunzigerjahre. Die Gruppe verkaufte weltweit mehr als 40 Millionen Alben. Zu den größten Hits zählen "Tearin' Up My Heart" und "Bye Bye Bye".

Vor dem Einspieler hatte Biel noch abgewiegelt: "Ich habe mich damals einfach nicht für Popmusik interessiert." Ihr Interesse hätte eher "Musik der alten Schule" gegolten, sagte Biel. Viel geändert hat sich daran offenbar jedoch nicht.

Wie Biel nun in der Sendung gestand, könne sie die Texte von Timberlakes Songs bis heute kaum auswendig. "Ich kann nur drei Worte - Bye, Bye, Bye", sagte Biel in Bezug auf den NSYNC-Hit. Für Ehestreit dürften Biels Kommentare allerdings nicht sorgen.

Fallon und Timberlake sind eng befreundet. Der Moderator hatte Timberlake bei einer Preisverleihung im Oktober überschwänglich gelobt. "Meine bessere Hälfte, mein Fels, mein Seelenverwandter", sagte Fallon an Timberlake gerichtet.