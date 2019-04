Etwas Heimatromantik mit Weckle und Brötle, aber vor allem jede Menge Felsen und Wald: Der ZDF-Schwarzwaldkrimi "Und tot bist Du!" um das Freudenstädter Kommissarduo Maria Bächle und Konrad Diener vermittelt ein authentisches Schwarzwaldbild dieser schroffen Region. Die Dreharbeiten zu dem Zweiteiler waren für Schauspielerin Jessica Schwarz harte Arbeit.

"Wir mussten ein paar Szenen in Höhlen drehen, dabei bin ich fast in einem Mini-Loch stecken geblieben, war am Ende des Tages grün und blau", sagte sie der "Bild"-Zeitung. Auch die Spinnen seien für sie ein Problem gewesen, denn sie leide unter Arachnophobie. "Die hatten Körper, so groß wie Mirabellen. Plötzlich waren 50 davon um mich herum", sagte sie der Zeitung. Sie habe geschrien und sich "ein bisschen wie im Dschungelcamp" gefühlt.

Der Aufwand hat sich für Schwarz gelohnt. Den Auftakt des Zweiteilers mit der 41-Jährigen und ihrem Schauspielkollegen Max von Thun sahen am Montagabend mehr als sechs Millionen Menschen, der Marktanteil lag bei fast 20 Prozent. Den zweiten Teil des "Schwarzwaldkrimis" zeigt das ZDF am Mittwoch um 20.15 Uhr.