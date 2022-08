Seit zwei Jahren lebt die Schauspielerin mit ihrem Ehemann Louis Beckmann in Portugal. Zusammen betreiben die beiden ein kleines Hotel in einem Naturschutzgebiet in der Nähe von Lissabon.

»Die ganze Zeit begleitet einen die Unruhe. Das geht so schnell, vor allem auch durch die Winde, die dort häufig wechseln«, sagte Schwarz. »Die Angst ist immer da.« In der Gegend habe es seit neun Wochen nicht geregnet. »Das tut einfach weh, wenn man sieht, was dort in kurzer Zeit wegbrennt.« Menschen, die immer noch an der Klimakrise zweifelten, könne sie nicht verstehen. »Wie kann man die Augen verschließen vor dem, was überall gerade passiert?«