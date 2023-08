Wentzel äußert sich in dem Gespräch auch zu seiner Großmutter Rosalynn Carter. Die mittlerweile 95-Jährige, die an Demenz erkrankt ist, vergesse manchmal, was sich um sie herum zutrage. »Aber wenn sie sich erinnert, ist es großartig. Ich liebe sie«, so Wentzel.

Abgelöst nach nur einer Amtszeit

Carter, ein Demokrat, wurde der 39. Präsident der Vereinigten Staaten, als er 1976 den amtierenden Präsidenten Gerald R. Ford besiegte. Er war nur eine Amtszeit im Amt und wurde 1981 vom Republikaner Ronald Reagan abgelöst.