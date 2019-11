Rund zwei Wochen nach einer Operation ist der frühere US-Präsident Jimmy Carter aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der 95-Jährige hatte sich am 12. November wegen einer Hirnblutung dem Eingriff unterziehen müssen.

Das anstehende Thanksgiving-Fest an diesem Donnerstag würden Carter und seine Frau Rosalynn nun in ihrem Haus in Plains im US-Bundesstaat Georgia verbringen, wo er sich weiter von der Operation erholen werde, teilte Carters Stiftung in Atlanta mit.

Die Blutung hatte sich nach mehreren Stürzen entwickelt und auf das Gehirn gedrückt. Der Stiftung zufolge war die Operation ohne Komplikationen verlaufen.

Der Demokrat ist der älteste noch lebende ehemalige Präsident der USA. Er war von 1977 bis 1981 im Amt. Vier Jahre später verlor er die Wahl gegen Ronald Reagan.

Nach dem Ende seiner Amtszeit setze sich Carter weltweit für Demokratie, Menschenrechte und friedliche Konfliktlösung ein. Dafür erhielt er 2002 den Friedensnobelpreis. Im Rahmen des Projekts Habitat for Humanity engagierte er sich auch im hohen Alter noch sehr aktiv für den Bau von Häusern für Bedürftige - und packte auch immer wieder selbst auf den Baustellen mit an.