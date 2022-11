Macht er's noch mal?

Joe Biden wurde am 20. November 1942 in Scranton im Bundesstaat Pennsylvania geboren. Mit 29 Jahren wurde er in den US-Senat gewählt und zog dort mit 30 ein, das ist das Mindestalter. Inzwischen ist er der älteste US-Präsident aller Zeiten – und steht vor der Entscheidung, ob er für eine zweite Amtszeit antreten wird oder nicht. Bei der Wahl wäre Biden 81, beim Start in eine zweite Amtszeit 82, am Ende seiner Präsidentschaft wäre er dann 86.