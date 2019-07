Erst vor wenigen Wochen heirateten Sophie Turner und Joe Jonas zum zweiten Mal, nun haben sich die "Game of Thrones"-Darstellerin und der Sänger ein gemeinsames Tattoo stechen lassen. Der Grund ist ein trauriger.

"Ruhe in Frieden, mein kleiner Engel", schrieb Jonas zu einem Foto auf Instagram, das seinen Arm mit dem neuen Tattoo zeigt. Darauf zu sehen ist sein Hund Waldo Picasso, der laut mehreren Medien vergangene Woche bei einem Verkehrsunfall starb.

Auch seine Frau veröffentlichte in einer Instagram-Story ein Foto ihres Tattoos. "Ich vermisse dich, Waldo", schrieb Turner. "Ruhe in Frieden, mein kleines Baby."

Das Paar ließ sich das Bild bei dem New Yorker Tätowierer Dragon stechen. Er postete ein Selfie von sich und den beiden und bedankte sich für ihren Besuch.

Waldo Picasso, ein Alaskan Klee Kai, lebte laut "People" seit April 2018 bei Turner und Jonas. Das Ehepaar hat noch einen weiteren Hund der gleichen Rasse mit Namen Porky Basquiat. In einem Interview mit dem Magazin im vergangenen November sagte Jonas, seine Hunde würden ein ziemlich fabelhaftes Leben führen. "Sie sind wahrscheinlich schon mehr gereist als meine Freunde."

Mehrere Medien hatten vergangene Woche berichtet, dass der Hund des Paares am Mittwoch in New York von einem Auto überfahren wurde. Gegenüber "TMZ" bestätigte die Polizei einen Unfall mit einem Hund. Die Behörde teilte aber nicht mit, wer die Besitzer des Tieres seien.

Die 23-Jährige Turner und der sechs Jahre ältere Jonas sind seit 2016 ein Paar. Im Mai heirateten die beiden in Las Vegas, keine zwei Monate später folgte ihr erneutes Jawort in Südfrankreich.

