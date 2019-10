Ein Mann versucht eine Frau unter dem Vorwand des Wetters zu überreden, bei ihm zu bleiben. Sie will nicht, sagt: "Die Antwort ist Nein." Gleichzeitig wundert sie sich darüber, was in ihrem Getränk sein mag.

Es sind die Textzeilen eines mehr als siebzig Jahre alten Weihnachtsklassikers, der im vergangenen Jahr vor allem in den USA eine Debatte ausgelöst hat. "Baby It's Cold Outside" von Frank Loesser war zeitweise bei einigen US-Sendern aus dem Programm gestrichen worden. Die Kritik: Der Text höre sich wie der Auftakt für sexuelle Belästigung an.

In diesem Jahr hat er vielleicht aber wieder eine Chance, auch bei den Sendern gespielt zu werden, die ihn vor einem Jahr verbannten. Denn John Legend hat eine neue Version des Klassikers aufgenommen - und den Text dabei angepasst. Den weiblichen Part übernehme seine Kollegin Kelly Clarkson. Das hat der Sänger dem Magazin "Vanity Fair" erzählt.

Kevin Winter/ Getty Images John Legend und Kelly Clarkson singen in der Neuauflage "Baby It's Cold Outside" im Duett

In der Neuauflage singt Clarkson demnach: "Was werden meine Freunde denken...", und Legend antworte: "Ich denke, sie sollten sich freuen" / "....wenn ich noch einen Drink nehme?" / "Es ist dein Körper und deine Entscheidung."

Mehr zum Thema Neue #MeToo-Enthüllungen Weinsteins Seilschaften

In diesem Monat ist es zwei Jahre her, dass die #MeToo-Bewegung entstand, nachdem Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen den Hollywood-Filmproduzenten Harvey Weinstein öffentlich wurden. Seitdem sind Themen wie sexuellen Nötigung und Missbrauch stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt.

Mehr und mehr Menschen haben Männer in Machtpositionen sexueller Übergriffe beschuldigt. Darunter Prominente wie den Opernsänger Plácido Domingo und den Komiker Bill Cosby.