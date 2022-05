»Er kam ständig zu spät, zu praktisch jedem Film«, so Jacobs in der voraufgezeichneten Aussage im Gericht des Bezirks Fairfax im US-Bundesstaat Virginia. »Die Teams warten nicht gerne stundenlang, bis der Star des Films auftaucht«, sagte sie. »Das hat die Leute zögern lassen, ihn zu beschäftigen.« Ihrer Meinung nach beeinträchtigte sein Drogen- und Alkoholkonsum seine Arbeit. Er habe regelmäßig ein Headset benutzt, damit ihm jemand seinen Text einflüstere.

Depps ehemaliger Vermögensverwalter Joel Mandel, der von 1999 bis 2016 für Depp arbeitete, erklärte ebenfalls, dass dessen Karriere ab 2010 mit »mehreren Filmen in Folge, die nicht funktionierten«, ins Straucheln geriet. 2015 »war klar, dass es Alkohol- und Drogenprobleme gab« und »das äußerte sich in einem erratischeren Verhalten«, schilderte Mandel. Dennoch habe Depp jeden Monat Hunderttausende Dollar ausgegeben. Seine finanzielle Situation sei extrem besorgniserregend gewesen.

Die Schauspielerin Ellen Barkin, die in den Neunzigerjahren eine kurze »sexuelle Beziehung« mit Depp hatte, berichtete hingegen, dieser sei eifersüchtig, kontrollierend und häufig betrunken gewesen. Einmal habe er in ihrer Gegenwart in einem Hotelzimmer in Las Vegas eine Weinflasche geworfen.

Die Schlussplädoyers wurden von Richterin Penney Azcarate auf den 27. Mai angesetzt. Dann müssen die Geschworenen entscheiden.