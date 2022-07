Der US-Schauspieler Johnny Depp muss in einem juristischen Streitfall mit einem Crewmitglied eines seiner früheren Filme wohl keine Konsequenzen fürchten. Wie die US-Medien »Variety « und »Hollywood Reporter « übereinstimmend unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichteten, hat Depp mit einem früheren Mitarbeiter am Set des Films »City of Lies« eine Einigung erzielt.