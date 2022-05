Prozess gegen Amber Heard Kate Moss nimmt Johnny Depp vor Gericht in Schutz

Im Verleumdungsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard hat Model Kate Moss für ihren Ex-Freund ausgesagt. Moss nahm Depp gegen Gewaltvorwürfe in Schutz und sagte, dass er sie nie »gestoßen, getreten oder eine Treppe heruntergeworfen« habe. Die 48-jährige Britin war aus England per Video in das US-Bezirksgericht Fairfax im Bundesstaat Virginia zugeschaltet, ihre Aussage dauerte nur wenige Minuten.