Szene drei

Johnny Depp berichtet, wie Amber Heard ihn beschimpft und erniedrigt habe.

Im Gerichtssaal wird eine Audioaufnahme vorgespielt. Depp und Amber Heard sind darauf zu hören, sie streiten. Sie habe ihn geschlagen, sagt Depp zu Heard. »I was hitting you, I was not punching you«, sagt Heard. Mit der flachen Hand also, nicht mit der Faust. »Erzähl mir nicht, wie es sich anfühlt, geschlagen zu werden«, sagt Depp, es klingt, als sei er nicht nüchtern. Darauf Heard, sie schreit beinahe: »You are such a baby! Grow the fuck up, Johnny!«

Depp soll der Jury erklären, was auf den Aufnahmen zu hören ist.

Er macht eine lange Pause. Von irgendwo ist ein Geräusch zu hören. Depp lauscht ihm nach, lächelt kurz. Das, was auf dem Band gerade zu hören war, sagt er, »war ziemlich genau der Tonfall, die Aggression, die Haltung und die Streitlust von Ms Heard – ihr Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, keine Ahnung – aber das war der Sound, an den ich mich längst gewöhnt hatte. Die Zankereien. Das Lauterwerden der Stimme, um alles zu übertönen, was ich in der Situation zu sagen hatte. Sarkastisch, erniedrigend. Aggressiv. Heftig. Toxisch. Speiend. (Amber Heard notiert sich etwas.)