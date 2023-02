Seit ihrem 14. Lebensjahr habe Moyes Nebenjobs gehabt: »Zuerst als Putzfrau, mit 17 als Vermittlerin in der Taxifunkzentrale, später in einer Bank, in der ich für blinde Kunden ihre Kontoauszüge in Braille-Schrift erstellte.«

In den Siebziger- und Achtzigerjahren wuchs Moyes, 53, im Londoner Stadtteil Hackney auf. Damals habe es dort eine hohe Kriminalitätsrate gegeben, sagte die Schriftstellerin dem »Tagesspiegel«. Sie sei ständig belästigt worden. »Wenn ich aus dem Bus ausstieg, war es normal, dass mir Jungs oder Männer nach Hause folgten. Ich gewöhnte mir an, den Schlüsselring um den Finger zu stecken – falls ich schnell ins Haus rennen musste.« Wenn man als Mädchen durch die Stadt gegangen sei, fühlte man sich in ständiger Alarmbereitschaft. »Als Teenager wurde ich laufend begrapscht. Am helllichten Tage!«