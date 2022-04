»Wir hatten diese winzige, schöne, kleine Zeremonie«, sagte Batists langjährige Lebensgefährtin im gemeinsamen Interview mit dem US- Sender CBS . Grund für die kurzfristige Hochzeit sei gewesen, dass Jaouad, eine Autorin, erneut an Leukämie erkrankt war. »Als wir realisierten, dass wir nur dieses winzige Fenster bis zur Knochenmarktransplantation hatten, entschieden wir uns, es zu tun.«

Batiste bezeichnete die Hochzeit als »Akt des Widerstands« gegen die Krebserkrankung: »Die Dunkelheit wird versuchen, dich einzuholen, aber schalte einfach das Licht an. Fokussiere dich auf das Licht, halte an dem Licht fest.« Überhaupt scheint Batiste ein überaus zuversichtlicher Mensch zu sein. Seine Single »Freedom« strotzt nur so von positiver Energie und dem Wunsch, frei zu leben.

Jaouad und Batiste sind seit acht Jahren zusammen. Dass sie irgendwann heiraten wollten, hätten beide jedoch schon seit langer Zeit gewusst, sagte Jaouad. Ihr Buch »Zwischen den Welten«, in dem sie über ihren ersten Kampf gegen die Leukämie schreibt, wurde zum Bestseller.

Batiste erhielt bei der diesjährigen Grammy-Verleihung in Las Vegas am Sonntagabend fünf Auszeichnungen, darunter den Grammy in der Kategorie »Album des Jahres« für »We Are«. Der Jazzpianist war insgesamt für elf Grammys nominiert, viele »People of colour« feiern ihn als ihr Sprachrohr.

Batiste versammelt regelmäßig Tausende zu Protestzügen, bei denen auch immer wieder Songs der US-Bürgerrechtsbewegung angestimmt werden. Während der Coronapandemie hielt er virtuelle Happenings ab.