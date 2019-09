Im Frühjahr hatte US-Schauspieler Jonah Hill sein Regiedebüt mit dem Film "Mid90s", bald wird er vor den Traualtar treten: Offenbar hat Hill sich mit seiner Freundin Gianna Santos verlobt. Das berichten das Magazin "People" und das Portal "Page Six" und berufen sich auf einen Sprecher des 35-Jährigen.

Santos arbeite demnach als Content Managerin bei einer Kosmetikfirma. Sie und Hill hätten im August 2018 angefangen, sich zu treffen.

Auch räumlich will sich das Paar offenbar verändern: Erst kürzlich soll der 35-Jährige laut dem Magazin "Variety" für 6,77 Millionen Dollar ein Haus in Santa Monica gekauft haben.

Jonah Hill ist unter anderem für seine Rolle in dem Film "21 Jump Street" bekannt. Er war als bester Nebendarsteller in den Filmen "The Wolf of Wall Street" und "Die Kunst zu gewinnen - Moneyball" für einen Oscar nominiert.