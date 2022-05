Der spanische Altkönig Juan Carlos ist nach zwei Jahren Abwesenheit wieder zurück in seiner Heimat. Der im Exil in Abu Dhabi lebende 84-Jährige landete am Donnerstagabend in einem Privatjet am Flughafen Vigo-Peinador im Nordwesten Spaniens. Das berichten unter anderem die Zeitung »El País« und der Fernsehsender RTVE .