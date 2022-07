Judi Dench »Ich habe gesagt, das ist in Ordnung, ich mag Film sowieso nicht«

Wie die inzwischen 87-Jährige gegenüber dem »Sunday Times Magazine « berichtete, musste Dench zu Beginn ihrer Karriere hartnäckig sein und Kritik an ihrem Äußeren ertragen.

»›Du hast das falsche Gesicht‹«

So beschreibt Dench das Gespräch mit einem nicht namentlich genannten Filmregisseur, als sie versuchte, in der Filmbranche Fuß zu fassen: »Er war total nett, aber am Ende sagte er: ›Du wirst nie einen Film machen. Du hast das falsche Gesicht‹«. Sie reagierte auf die Abfuhr nach eigener Aussage selbstbewusst: »Ich habe gesagt, das ist in Ordnung, ich mag Film sowieso nicht. Ich will zurück zum Theater«. Bis zu ihrer ersten Hauptrolle im Filmgeschäft sollte es demnach noch drei weitere Jahrzehnte dauern. Dann spielte Dench Queen Victoria in »Ihre Majestät Mrs. Brown«.