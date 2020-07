Liverpool-Trainer Jürgen Klopp "Wenn man aus dem Schwarzwald kommt, dann lebt man nicht in einer WG"

Jürgen Klopp wohnt in Liverpool in einer Männer-WG, offenbar eine ungewohnte Situation für den 53-Jährigen. In einem Interview spricht er über Arbeitsteilung - und Zukunftspläne in Deutschland.